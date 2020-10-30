郭勇，女，汉，中专，团员，1974年02月

工作单位：洒渔镇大桥村卫生室分社点，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人自1998年08月从事医疗卫生工作是一名乡村医生扎根基层12年，在此期间都是基层一线，自己在为病人治病过程中不管自白天黑夜，天阴下雨，山高路陡，不论是什么样的疾病要每天的12小时之内都是内赶到，在这12年间为自己村的患者解除了数不清的疾苦，治愈了数不胜数的患者，得到了很多患者的好评，获得了很好的评价，不管走到那里都能受到人民的喜爱，再次自己也很有信心。

工作上12年如一日的对患者笑脸相迎，喜气相送，对所有的患者一视同仁不分贫穷富贵，热情为患者服务。在临床工作中，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命安全放在第一位。对待每位病人都能做到认真检查，仔细分析病人带的报告单详细解说。当遇到患者家属不理解时、自己还可以有耐心向病人家属解释，直到病人家属懂得她所述的意思。

在工作中自己踏实认真、待人真诚、勤劳朴实、团结同志、宽以待人。从不计较个人得失、无论上班还是休息，病人利益第一，合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬无私精神，用自己扎实的医疗技术帮助哪些需要帮助的人。在自己的本职工作中再创辉煌，在自己能力范围之内的事一定要做到最好。