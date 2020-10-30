谷自奇，男，汉，本科，出生年月 1971年2月

工作单位：寻甸自奇诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人在云南省寻甸县羊街自奇诊所（中医门诊）从医多年，曾在寻甸第二人民医院进修内科，皮肤科等专长，对于内科内科，呼吸系统疾病有丰富的临床经验。

在自己的从医生涯中，始终把自己看成守护人民生命健康的战士，想患者传播先进的医学理念。对临床医学的探索从未停止。几患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想。始终坚持“以患者为中心”，对待患者始终一视同仁，不分高低贵贱。认真诊治，关怀备至。

对待未带够钱的患者，特别是学生，也给他检查诊治。看病拿药可以赊账。以及时诊治，给患者同样的关怀。在自己从医的工作生涯中，始终遵守医风医德，认真严谨，待人真诚，勤劳朴实，坚守自己的执业岗位，随叫随到，合理用药，合理治疗，不滥用抗生素、激素。

始终推行绿色疗法。树立了良好的职业形象。在今后职业工业中，应积极参加有关医学方面的学习，把更好更实用的技术带给基层患者