云南省：龚子茵
龚子茵，女，汉，大专，群众，1972年3月
工作单位：富源县营上镇人民药店，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
龚子茵，云南省富源县营上人民药房海嘎村人，于1996年在营上镇开药店，25年来，立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地农民的健康。她凭着崇高的医德、精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。其主要事迹体现在以下几个方面:
1996年-1997年在昆明延安医院、进行工作，工作期间认真负责，任劳任怨，勤奋好学，得到了同事和患者的一致好评与许可。
医者父母心，对群众热情，关心，耐心听取病人苗述病情，和痛苦。分析他们的需求和意见。时时急病人这所急，痛病人之所痛，上班时严肃认真，细致诊查每-一例病人，谨慎用药，严格执行操作常规，避免医疗事故的发生。不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班时还是下班时，随叫随到，无怨无悔言。
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