云南省：陈闻存
陈闻存，女，汉，本科，党员，1975.12.15
工作单位：马龙王家庄卫生所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2018年获得患者感谢及锦旗好医生称号
马龙王家庄医生陈闻存的工作的卫生所位于马龙县王家庄现主要从事儿科，内科，妇科，临床经验丰富，理论基础扎实，在基层工作20载，为人谦和，一直按照国家收费标准，造福百姓，有一位病人曾经这样说:“王医生是个特别好的人，他每次都会选择最省钱，又最有效的治疗方案。”
从事医学工作这么多年，其精湛的医术得到许多病人的信赖，他坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示墙上。不乱开处方，不乱收费，会听取病人的意见，从病人的角度出发，为病人选择最优的方案。
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