云南省曲靖市：保明玉
保明玉，女，回，中专，群众，1954 年5月
工作单位：曲靖市温泉职工疗养院，从事医生工作46年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1974年12月至1986年12月云南煤矿基本建设医院
1986年12月至2000年曲靖市温泉职工疗养院
2000年至今在保明玉内科诊所
现年65岁，内科学主治医师，我为人正直，诚恳，与同事相处真诚，好帮助人，对待病人耐心细心，工作勤劳，严谨务实，在岗位上兢兢业业，刻苦专研，恪尽职守，凭着熟练的技术，良好的道德及高尚的思想品质得到了领导和同行的赞誉，患者的认可和社会大众的好评。勤奋好学，爱岗敬业。
医疗工作室一个专业性极强的行业，技术靠勤奋才能精湛，在临沧工作中，我坚持学习，刻苦钻研，专业技术，严格要求自己，工作细致全面，竭尽全力，用自己的专业知识帮助患者战胜病魔，在临床工作中，我经常参加省内外举办的克重学术会议及新技术学习班，提高了专业理论知识，操作技术及业务水平，掌握了本学科的新进展，新知识，新技术。
关爱病人，忠于职守，许多重症患者病情为重，生命危在旦夕，我没有退缩，夜以继日守在可是，观察患者的病情变化，及时调整治疗方案，让每一位病人转危为安。
我始终坚持为病人着想，坚持为病人提供廉价，优质，高翔的医疗服务为广大义务工作者树立了廉洁行医的榜样，为创造良好的服务治疗，获得群众的满意做出了巨大的贡献的。
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