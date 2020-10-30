云南省：郑永江
郑永江，男，汉，中专，团员，1969年11月8日
工作单位：盐津落雁寿康药店，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
郑永江，寿康药店医生，同时也在家从事乡村医生工作。本人思想积极向上，有很强的责任心，敢于担当，进取心强。敢于接受各方面的意见，不害怕失败，有良好的沟通能力，对工作认真细致，兢兢业业，平时没事的时候会查看相关的书籍，了解和学习相关的內容来丰富自己的知识，积极学习新的疗法来为当地百姓提供更好的技术，让他们在家门口就有大城市治病的疗法。
开药店几年来从不乱收费，收费普遍人群都能消费，不管是邻居还是很远地区的病人，都会来这边买药，平时与病人交流了解了他们所需并尽量满足需求，在农村来说，来看病的都是老人，孩子，有能力的都去外面打工去，经济条件有限。在临床工作30年余，对内科、儿科都有非常丰富的诊治经验。
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