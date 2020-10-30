云南省：刘晓洪
刘晓洪，男，汉，大专，1971年11月
工作单位：刘晓红诊所，从事医生工作30年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
从医三十余年，具备扎实的理论知识和较强的临床经验，责任感强，为人诚恳，与病人相处融洽，深受人们尊重。
医生这个职业是光荣和崇高的，不仅是能以肉体上体谅病人的痛苦，而且在精神上也能给人安慰，所以选择了这个职业就必须全身心的投入，才能全心全意的为人们服务，有高度的责任心和事业心，工作认真负责，一丝不苟，所以从医30多年来扎根在农村最基层工作服务，遵守国家法律法规，严格执行规定的收费，让群众花小钱就能就医看病，不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班时还是下班时，随叫随到，无怨无悔，有时一晚能出诊数次，整晚都不能睡觉，有时刚端上饭碗，吃了一口饭就被病人叫去，过年过节也没清闲过，没有高的收入，没有高的地位，工作任凭一个医生的耐心，一个医生的道德。
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