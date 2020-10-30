黄琳，女，汉，本科，群众，1969年11月7日

工作单位：黄琳内科诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

在长达20年的医疗工作经历中，黄琳对西药适宜技术有着自己独到的见解，黄医生在看病过程当中，与病人交流展露出和蔼可亲的一面，有说有笑。但是他严格执行收费标准，不乱开处方、不乱收费，让群众花小钱，就能放心就医。医者父母心、对群众热情、关心，耐心听取病人描述病情与痛苦。分析他们的需求与意见。上班时严肃认真，细致诊查每一位患者病例，谨慎用药，严格执行常规操作，避免医疗事故发生。黄医生常常饭都顾不上吃就忙着给患者看病。