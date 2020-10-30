周小裕，女，白族，大专，团员，1974年2月

工作单位：施映芬内科诊所，从事医生工作21年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998年毕业于昆明医学院，1999年工作于马龙水泥厂医务室，2002年就业于施映芬内科诊所至今。

1999年开始干临床工作至今20余年，一直秉承仁心仁术的良好医德为患者治疗各种疑难杂症，不怕辛苦不怕劳累置患者于第一位。我也勤奋好学有任何不明白的疾病时会立即记录私底下询问同行进行学习用药及疗法。刚开始在诊所工作时是跟着我的老母亲进行临床学习和诊断治疗，我除了兢兢业业勤勤恳恳的做好本分工作的同时还时常参与各个厂家的邀请进行产品知识学习，不断的学习和积累经验。