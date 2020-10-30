徐宁，女，回，本科，团员，1971年11月

工作单位：徐宁内科诊所，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年至今创业于徐宁内科诊所行医至今，全心全意，热情为患者服务。从医三十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持医者父母心的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。对待每一位病人，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，半夜起来抢救病人是常有之事。在工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，还会跟相关科室沟通联系，尽量当天能做完检查，明确诊断，给予及时治疗。

二、不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，成了医院的业务骨干，受到了患者的信赖。

三、工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心、良好的职业道德、严谨的工作态度，并有较强的综合分析能力。在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧。此外，自己还非常重视诊疗过程中的心理疏通，在给病人看病时，关注患者的心理变化，坚定不移地认为一个亲切的笑脸、一个鼓励的眼神、一句温暖的问候语、一个拉扶的细心动作本身就是一味对症良药。从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解、支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。

立足于社会，为群众提供医疗服务、医疗咨询、卫生保健、精神慰藉服务。依靠熟练的专业技术、良好的医德医风及高尚的思想品质，得到群众的广泛好评。