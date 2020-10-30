云南省大理市：李国强
李国强，男，白族，本科专，中共党员，1974年10月
工作单位：云南省大理市李国强中西医诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2000年参加工作，2005年至2012年先后担任宾川县乔甸镇卫生院副院长，支部书记。
2012年3月至今一直在大理市李国强中西医诊所个体行医
2006年获得2005年创建省农村中医药先进县，先进个人
2009年被评为优秀共产党员，优秀专业技术人员
2010年至2011年度被评为优秀共产党员
2011年在创建全国中医药先进单位获得先进个人
2011年获得卫生从业人员实践技能操作比赛二等奖
2012年3月自己开诊所以来，我一直每天工作十多个小时，日均门诊量从二三十人增加到七八十人，甚至更多。但我一直用饱满的精神和满腔热情为病人耐心细致的诊治。
我开诊所以来，因旁边是廉租房小区，大都以老弱病残和低收入群体为主。我为他们每年少收和减免医疗费用十多万元左右。虽然经济效差有所下滑，但社会的效益明显上升，获得了老百姓的夸奖和口碑。这其实也是我想得到的结果，经济是衡量一个人成功与否的关键因素，但社会效益和社会责任是我们应该追求的中药目标之一。
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