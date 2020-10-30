四川省宜宾市：朱孝群

朱孝群，女，汉，大专，群众，1971年7月5日

工作单位：四川省宜宾市高县庆符镇骆家村第三卫生室，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1977年至1986年在云山读小学初中，然后就在云山学校代课了三年。

1990年至1992年在高县读卫校，1992年至2003年在双河卫生站上班

2003年到至今在骆家村第三卫生室

自从2003年从事乡村医生工作以来，在卫生局及镇医院领导下，认真开展各项医疗工作，全面贯彻上级领导布置的各项工作和任务，全面履行乡村医生的职责。

认真负责的做好医疗工作。“救死扶伤，治病救人”是医生的职责所在，也是社会文明的组成部分。医疗工作的进步在社会发展中具有不可替换的作用。为此，我抱着为患者负责的精神，积极做好各项工作，热情接待每一位患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者，受到了村民的好评。

本人还积极参加各项业务培训，不断吸取新的医疗知识，自己的业务水平也慢慢的有所进步，现在把握了农村常见病。多发病的诊断和治疗方法。在日常生活中严格执行各项工作制度，诊疗常规和操纵规程，一丝不苟接待并认真负责的处理每一位病人，从最大程度上避免误诊误治。还通过订阅大量业务杂志和书刊，网上查阅等手段，从而开阔了视野，扩大了知识面，不断加强学习，不断涉取新的营养，促进自己业务水平的进步。