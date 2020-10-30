四川省泸州市：周小纲
周小纲，男，汉，本科，群众，1986.12.16
工作单位：泸州市江阳区邻玉街道天堂村卫生室三，从事医生工作10年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2005年-2008年泸州卫校学习
2008年-2013年泸州市江阳区邻玉街道卫生院上班
2013年-2016年成都中医药大学学习
2016年-至今泸州市江阳区邻玉街道天堂村卫生室三
周小纲专科毕业于泸州卫校，在当地卫生院工作的时候不断学习，最后考上成都中医药大学，学习中西医结合专业，本科毕业之后又在西南医科大学进一步深造学习。
年轻的周小纲已经有十余年的学医和行医经历，利用工作之余不断学习，结合实际工作中遇到的各自病情不断总结，业务能力提升非常快。作为当地最年轻的基层医生，周小纲积极主动的配合卫生院开展各项工作，成为卫生服务工作中的排头兵。他平时工作兢兢业业，一丝不苟，始终坚持以病人为中心的服务态度得到了广大病人的一致好评。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn