四川省泸州市：周小纲

周小纲，男，汉，本科，群众，1986.12.16

工作单位：泸州市江阳区邻玉街道天堂村卫生室三，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2005年-2008年泸州卫校学习

2008年-2013年泸州市江阳区邻玉街道卫生院上班

2013年-2016年成都中医药大学学习

2016年-至今泸州市江阳区邻玉街道天堂村卫生室三

周小纲专科毕业于泸州卫校，在当地卫生院工作的时候不断学习，最后考上成都中医药大学，学习中西医结合专业，本科毕业之后又在西南医科大学进一步深造学习。

年轻的周小纲已经有十余年的学医和行医经历，利用工作之余不断学习，结合实际工作中遇到的各自病情不断总结，业务能力提升非常快。作为当地最年轻的基层医生，周小纲积极主动的配合卫生院开展各项工作，成为卫生服务工作中的排头兵。他平时工作兢兢业业，一丝不苟，始终坚持以病人为中心的服务态度得到了广大病人的一致好评。