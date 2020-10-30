四川省眉山市：张馨月

张馨月，女，汉，大专，群众，1974年1月

工作单位：四川省眉山市东坡区高灯北街117号张馨月诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于成都中医药大学。2000年至2003年在医院进修学习

2004年创办张馨月诊所至今。

从医将近20年来，自己在平凡的岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉、同事的好评。

在工作中张老师对待患者，生命安全放在第一位。工作严谨，责任心强。从医多年来，自己一直保持着高度的责任心，良好的职业道德，严谨的工作态度并有较强的综合分析能力。张老师总是主动与其他医生交流，改进工作，提高服务质量，同时开展温馨服务活动，要求自己对患者尽量多一点笑容。少一点冷漠，多一点解释，少一点抱怨，多一点耐心少一点急躁。

作为一名医生，张老师依然坚定只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，受到了患者的信赖。在今后的工作中，张老师依然坚持爱岗敬业取信于民，在竞争中发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。