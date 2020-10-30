四川省乐山市：杨文玉
杨文玉，男，汉，本科，群众，1981年10月
工作单位：乐山市市中区竹林路俞汉君诊所，从事医生工作13年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2006年毕业于华西医科大学，本科专业
2006年-2009年，再成都市第一人民医院内科住院部工作
2010年－2012年，在成都市双流县华阳二医院从事皮肤科，儿科工作
2012年-2013年，公招进入乐山市中区茅桥镇中心医院工作
2013年至今，参与个体诊所行医。
杨文玉，2006年毕业于华西医科大学，本科专业，2006年至2009年，在成都市第一人民医院内科住院部工作，2010年至2012年，在成都市双流县华阳二医院从事皮肤科儿科工作，2012年至2013年公招进入乐山市中区茅桥镇中心医院工作，2013年至今，参与个体诊所行医。
千里之行，始于足下，2006年，华西医科大学毕业后，他分配到成都市人民医院工作，从踏入校园的那天起，他就爱上了自己的专业，毕业后杨医生时时刻刻都在牵挂着病人，他的工作总是那么繁忙，但他都会抽时间进行进修，勤学好问，刻苦钻研的他把理论知识和临床实践有机的结合，加之平时大量接触病人，热心的与病人沟通，日积夜累不断总结他的专业技术水平，得到了患者的充分肯定。
作为医生，他心中的信条是把最好的医术献给病人，他要求自己以病人为中心，关爱医护人员，把真诚关爱传递给他人，用规范的管理为诊所赢得了良好口碑，
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