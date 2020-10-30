四川省宜宾市：严巨强
严巨强，男，汉，中专，群众，1976年3月8日
工作单位：四川省宜宾市高县庆符镇百通村二卫生室，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
从1999年开展乡村医生工作，至今已有20年，对工作认真负责，勤勤恳恳，积极向上。对病人认真负责，视病员朋友为家人，态度和蔼。
全心全意，热情为患者服务。从医三十多年来，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想，始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫、社会地位是高是低，始终把患者的生命安全放在第一位。2015年6月的某一天就诊一例82岁的老年人，已经长期卧床数年，给家属造成非常大的困扰，平时都必须1-2个家属照顾。就诊时见到他的时候他身体非常虚弱，语声低微，皮肤非常薄，输液时使用的胶布稍有不慎就可以将皮肤撕脱，给病人看病自然也非常小心。病人想到家中困难有些好转便想停止治疗，了解了病人家中的情况，也告诉病人不用为这个担心，可以免费为他们治疗。一段时间后患者病情得到了明显好转，病人开始能够慢慢起床活动了，这突如其来的改变让患者和家属感到特别的高兴，作为医生的我更是感到莫大的欣慰！这也让我感受到医生这个职业的重要性。在对待每一位病人时，自己都能做到认认真真检查、详详细细解说、兢兢业业施诊。当遇到患者家属不理解时，不厌其烦地耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位病人，掌握病人的病情变化。不能正常下班，半夜起来抢救病人是常有之事。在工作中，时刻为病人着想，从检查到治疗，为患者精打细算，如果遇到远道而来的患者，还会跟相关科室沟通联系，尽量当天能做完检查，明确诊断，给予及时治疗。
在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬老一辈的医德医风，爱岗敬业，取信于民，在竞争中求生，在竞争中求发展，在自己的本职工作中，争创一流，再攀高峰。
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