四川省宜宾市：徐克琴
徐克琴，女，汉，大专，团员，1974年9月24日
工作单位：四川省宜宾市南溪区街道社区卫生服务站，从事医生工作23年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
对工作认真负责，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，药品价格收费标准上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱解决其痛苦。让病人放心就医，尽量为居民做好保护神，对于家境困难的患者都是零收费看病拿药。
对辖区内的居民建档，对糖尿病、高血压病人进行随访，做好电子随访信息，对肿瘤，精神病人进行心里指导，在力所能及的情况下，对各类病人进行话疗，或提出最佳治疗方案。及时对辖区内的育龄妇女进行筛查，并对其卫生指导，及时通知孕妇去去医院检查，向他们宣传自然分娩的好处。督导结核病人服药，及时通知未接种的儿童，虽然各项工作任务重，千头万绪，我将继续认真学习，为居民服好务，尽量做好守门人。
我日诊恰临床夜读书，刻苦学习，取得了大专毕业证书，病在卫健局、中医院等上级单位组织的培训学习下，我取得“中医适宜技术证”和“全科医疗合格证”。作为医生战线上的一位工作者，我将以高尚的医德，良好的医风，过硕的医术，解群众之所疾，保百姓平安。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn