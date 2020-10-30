四川省宜宾市：徐克琴

徐克琴，女，汉，大专，团员，1974年9月24日

工作单位：四川省宜宾市南溪区街道社区卫生服务站，从事医生工作23年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

对工作认真负责，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，药品价格收费标准上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱解决其痛苦。让病人放心就医，尽量为居民做好保护神，对于家境困难的患者都是零收费看病拿药。

对辖区内的居民建档，对糖尿病、高血压病人进行随访，做好电子随访信息，对肿瘤，精神病人进行心里指导，在力所能及的情况下，对各类病人进行话疗，或提出最佳治疗方案。及时对辖区内的育龄妇女进行筛查，并对其卫生指导，及时通知孕妇去去医院检查，向他们宣传自然分娩的好处。督导结核病人服药，及时通知未接种的儿童，虽然各项工作任务重，千头万绪，我将继续认真学习，为居民服好务，尽量做好守门人。

我日诊恰临床夜读书，刻苦学习，取得了大专毕业证书，病在卫健局、中医院等上级单位组织的培训学习下，我取得“中医适宜技术证”和“全科医疗合格证”。作为医生战线上的一位工作者，我将以高尚的医德，良好的医风，过硕的医术，解群众之所疾，保百姓平安。