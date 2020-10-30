四川省都江堰市：蔺涛

蔺涛，男，汉，中专，群众，1981.6

工作单位：四川省都江堰市崇义镇崇土路大桥诊所，从事医生工作16 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997-2003年在川北医学院临床医学院学习。

2003年-2014年在都江堰市聚源镇卫生院工作。

2003年7月-2004年7月在都江堰市人民医院内科进修学习。

2008年3月-2008年10月在成都市第二人民医院进修学习，并取得全科医师证。

2013年7月-2014年1月在成都市东区医院内科进修学习。

2016年7月-2017年1月在成都市妇女儿童医院呼吸儿科学习。

2017年1月至今在都江堰大桥诊所工作

毕业于川北医学院，曾在都江堰市人民医院，成都市第二人民医院，成都市妇女儿童医院，成都市东区医院进修学习，在都江堰市聚源镇卫生院从事内儿科及全科专业15年，并担任住院部主任。对儿科常见病、多发病的有丰富的临床经验。

不断学习提高医疗技术水平。作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。于是自己在工作中不断学习，苦练过硬的基本功，掌握本专业基本理论、基本操作、基本技能，学习新知识、新技术、新疗法，了解内科疾病发展的新动态，积累新经验。随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，成了医院的业务骨干，受到了患者的信赖。

工作中自己踏实认真、待人真诚、勤劳朴实、团结同志、宽以待人。从不计较个人得失、无论上班还是休息，病人利益第一，随叫随到。合理用药，合理治疗，在病人中树立了良好的职业形象。

在今后的工作中，自己将更加努力，弘扬无私精神，用自己扎实的医疗技术为基层患者服务。在自己的本职工作中争创一流，再攀高峰。