四川省成都市：赖洪燕

赖洪燕，女，汉，大学本科，群众，1969年10月

工作单位：四川省成都市新都区新都镇状元街八二诊所，从事医生工作32年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

赖洪燕医生，于1987年起行医至今

赖洪燕医生在2018年荣获由人民网发起评选的“最美基层好医生”荣誉称号，

2018年被中国民间中医医药研究开发协会中医诊所分会聘为理事。

她于1987年起行医至今，在基层从事医疗卫生工作已有32个年头，一直坚持不懈为患者服务，得到了广大患者好评。行医期间一直坚持继续学习，一直秉承着“干到老，学到老”的精神，经常积极参加各项业务培训，不断吸取新的医疗知识，在工作中严格执行各项制度，最大程度避免误诊误治。

赖洪燕说，32年的行医生涯，可谓是战战兢兢，如履薄冰，临床经验是越来越多，行医胆子是越来越小。只有不断追求进步，才能有效的规避风险并解决患者的病症。

32年来，赖洪燕一直秉持着自己的梦想和初心，她小时候在父亲行医治病的环境中受到的影响很大，从小就想成为一名人民医生，是这种信念一直推着她在基层医疗卫生事业这条道路上不断前行。