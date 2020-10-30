内蒙古鄂尔多斯市：王琴女

王琴女，女，汉，中专，群众，1975年11月15日

工作单位：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村卫生室，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

王琴女，一名乡村医生，从事村医工作将近20年，现任伊金霍洛旗上湾村卫生室法人。

从小生活在农村，父母都是庄稼人，为供我就读卫校，历尽艰难，看着如此辛苦的父母，决定将这行坚持走下去。

1998年毕业后，在当时的上湾卫生院（现在的乌兰木兰中心卫生院）学习，跟着老师边学习边为乡亲们提供医疗服务，自己也正是踏上了医生之路，但面对理想与现实的差距，我还是感到自己有很多不足的地方，坚持自己当初的决定。在工作中兢兢业业，苦练基本功，掌握本专业的新动态，积累新经验，随着医疗技术的不断提高，加上强烈的责任心和事业心，受到了患者的信赖。

1999年在当地审批了一所村卫生室，全心全意为当地老百姓服务，一直坚持医者父母心的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫。社会地位是高是低，始终把患者的生命健康放在第一位，对待每一位病人，自己都能做到认真坚持，详细解释，当遇到患者家属不理解时，不厌其烦的耐心做好解释工作，不管工作多忙多累都坚持每天下班前详细查看每一位患者的诊疗记录，手机24小时开机，随时掌握病人的病情变化，在空前紧张的医患关系面前，不抱怨，牢记救死扶伤的职责，严格要求自己，加强医患沟通，提高服务品质，不断学习掌握医患沟通技巧，从自己做起，从点滴做起，视病人如亲人，从而赢得了病人的理解，支持与尊重，减少了医疗纠纷发生。

2020年值此新春佳节新型冠状病毒的蔓延，为保障群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控阻击战，体现一位乡村医生的高度责任感和使命感，我和卫生院医生、村民小组等参与疫情防控工作，按照分片包干原则，宣传摸排到位，全面入户走访，发放宣传疫情防控知识并开展地毯式排查及时了解常住人口，外来人口和返乡人员健康状况检测体温。一直持续了半个多月，虽然我不能赶赴在武汉一线，但是我想在我们小镇上出一把力，我们一定会战胜这场没有硝烟的战役。