山西省晋中市：朱金梅

朱金梅，女，汉，大专，群众，1981.9.14

工作单位：晋中市榆次区冯永福中医诊所，从事医生工作18年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

朱金梅，从医18年。立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血，守护着当地农民的健康。他凭着崇高的医德、精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，赢得了广大群众的信赖和赞誉。其主要事迹体现在以下几个方面：

一、义无反顾，立志农村卫生事业。

由于工作认真出色，不计个人得失，任劳任怨，深得同事和群众好评。只身回家干起了乡村医生工作，这一干就是十八年。

在平凡的工作岗位上，他日诊临床夜读书，刻苦学习，勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，在专业上力求精益求精，对一知半解的经常到卫生院、县医院虚心请教。由于个人的努力，先后取得了执业医师资格。

二、顾全大局，完成公共卫生任务。

2008年，在手足口病防治过程中，到患儿家中消毒杀菌，督导和宣传疾病防控，深得患儿家属及广大群众的感动。

在今后的工作中，我会继续奋斗在基层的工作中。