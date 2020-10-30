山西省晋中市：赵丽英

赵丽英，女，汉，中专，党员，1977.1.1

工作单位：晋中市榆次区郭家堡乡聂村第四卫生所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年毕业于山西省晋中市卫生学校

1997年--2000年在晋中市第一人民医院进修学习

2000年-2019年在郭家堡乡聂村第四卫生所工作至今，期间在山西省人民医院及山西省中医研究院进修深造，学成归来，服务于广大的基层患者，受到了良好的好评。

每一个人对于事迹的认识可能都不太一样，我觉得能够在平凡的本职岗位上取得突出成绩，得到领导和同事的一致肯定，这与平时勤于学习，善于思考，踏实工作，努力进取的精神是分不开的。我觉得在以后的工作中应该做到：

一、要养成努力学习，刻苦钻研的好习惯

利用一切工余时间学习，钻研技术和业务知识，使自身工作能力和业务素质很快得到提高。我们要学习努力学习刻苦钻研，是与自己工作的实际需要分不开的。因为如果不注意读书学习，不注意知识的积累，不注意研究新问题，思想就会封闭，思路就会狭隘，在工作中也就拿不出新办法，出不了好主意，工作流于一般化，难以适应新形势和任务的需要。这就需要我们不断增强学习的责任感、使命感和紧迫感，利用一切空闲时间抓紧学习。具体来说就是要在工作中不断加强业务知识的学习，学会用新的理念、新的工作方式和手段、新的技术努力推进工作的创新和发展，并且要不断完善学习方法。要挤时间去学，持之以恒的学，结合现实去学，把学到的知识用于指导工作，反过来在实际工作中去检验所学的知识。

二、要养成勤奋敬业，踏实肯干的好作风

在自己的工作岗位上勤勤恳恳，兢兢业业，以忘我的境界去干好每一项工作。为了保质保量完成工作任务，一心扑在工作上，从不计较个人得失，只要工作需要，再苦再累也在所不辞。正是靠着这种勤奋的敬业精神，在平凡的岗位上干出了不平凡的业绩，培养出了一大批优秀的技术人才，以自己的一言一行为我们树立起了学习的榜样。用满腔热情，恪尽职守，勤奋踏实工作，以持之以恒和坚韧不拔的意志去完成各项工作任务。

三、要养成脚踏实地，乐于奉献的好品质

脚踏实地，埋头苦干的工作作风可贵之处在于通过艰辛劳动，在本职岗位上取得一个又一个成绩的时候，能够耐得住寂寞，经得住考验，一如既往的踏实工作。责任感去完成每一项工作任务。我们要想成就一番事业，就必须得养成一种脚踏实地、埋头苦干的精神和脚踏实地的作风。缺乏埋头苦干的精神，就什么事情也干不成。默默奉献的个人品质。一是要务实，就是要知实情、说实话、想实招、求实效。想问题，办事情，要以是否符合客观实际为标准。二是要勤勉，就是要发扬“老黄牛”的精神，把全部精力都用在工作上，做到夙兴夜寝，殚精竭虑。三是要吃苦，就是要经受住苦与累的考验，勇挑重担，敢于到艰苦岗位和困难多的地方去工作，以累为荣，以苦为乐，永葆艰苦奋斗的作风。

对照先进的典型、榜样，我想：不管干什么工作，都应该保持一种激情，永远做到对党的事业、对自己的工作激情澎湃地干些事情。