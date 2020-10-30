王华，女，汉，中专，1971.4.7

工作单位：潞华办事处南关社区卫生所，从事医生工作25

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1994年开始参与医药卫生工作，2014年获乡村医师资格证。

本人在工作中，深切的体会到作为一名基层医务人员应具备的素质和条件，努力提高自身的业务水平，加强业务理论学习，多次参加好医生和其他学术机构的培训，学习了新的医疗知识，扩大了视野和知识面。始终坚持用新的理论技术指导业务工作，能熟练掌握乡村卫生所的常见病、多发病诊治技术，能熟练诊断处理一些常见病、多发病。工作中严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟接待并认真负责地处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治。本人认认真真工作，踏踏实实做事，从未发生一起差错事故，也从未同病人发生一起纠纷。我严格按照各种规章制度办事，处处以卫生法规来规范自己的医疗活动。在平时的工作中，积极与患者沟通和交流，及时处理出现的问题和潜在的风险。严格执行病情告知义务，有效地将各种可能出现的问题消灭在萌芽状态。热情接待每一位前来就诊的患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者。同时，严格要求自己，不骄傲自满，坚持以服务医务工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，树立了自身良好形象。

为了提高农村公共卫生服务水平，提高群众健康素养，本人再工作之余，完善村级各类公共卫生资料，做好当地群众健康档案登记管理工作。特别是重点人群，做到三个月一随访，对于不正常的患者，进行个体化教育和运动干预。老年人进行一年一次体检。利用各种形式开展健康教育宣传活动。

我作为一名基层卫生人员，兢兢业业为人民服务，在工作中还存在着很多不足，个别工作做的不够完善。在今后的工作中，我将不断完善自己，提高法律法规意识，提高思想觉悟和工作效率。为村民健康献上一份力量。