山西省晋中市：霍春林

霍春林，男，汉，党员，1963/11/16

工作单位：山西省晋中市榆次区霍春林诊所

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人在工作中，深切的体会到作为一名基层医务人员应具备的素质和条件，努力提高自身的业务水平，加强业务理论学习，多次参加好医生和其他学术机构的培训，学习了新的医疗知识，扩大了视野和知识面。始终坚持用新的理论技术指导业务工作，能熟练掌握乡村卫生所的常见病、多发病诊治技术，能熟练诊断处理一些常见病、多发病。工作中严格执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程，一丝不苟接待并认真负责地处理每一位病人，在最大程度上避免了误诊误治。本人认认真真工作，踏踏实实做事，从未发生一起差错事故，也从未同病人发生一起纠纷。我严格按照各种规章制度办事，处处以卫生法规来规范自己的医疗活动。在平时的工作中，积极与患者沟通和交流，及时处理出现的问题和潜在的风险。严格执行病情告知义务，有效地将各种可能出现的问题消灭在萌芽状态。热情接待每一位前来就诊的患者，坚持把工作献给社会，把爱心捧给患者。同时，严格要求自己，不骄傲自满，坚持以服务医务工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，树立了自身良好形象。

为了提高农村公共卫生服务水平，提高群众健康素养，本人再工作之余，完善村级各类公共卫生资料，做好当地群众健康档案登记管理工作。特别是重点人群，做到三个月一随访，对于不正常的患者，进行个体化教育和运动干预。老年人进行一年一次体检。利用各种形式开展健康教育宣传活动。

我作为一名基层卫生人员，兢兢业业为人民服务，在工作中还存在着很多不足，个别工作做的不够完善。在今后的工作中，我将不断完善自己，提高法律法规意识，提高思想觉悟和工作效率。为村民健康献上一份力量。

医术上精益求精，赢得了患者的信任。为了提高医术，他在坚持自学的同时经常虚心向老中医学习，同时，他多次自费到外地学习，在坚持不懈、孜孜不倦的努力下，医术上取得长足的进步，相应囯家中医药管理局发扬中医事业的同时，减少抗生菌运用，他运用中医外治法，运用中草药制剂施于人体体表，俞穴及病变部位等的治病方法，中医贴敷技术较内治法更为简便，实用，是我囯劳动人民几千年来同疾病作斗争总结出来的一套独特而行之有效的治疗方法。2019年度运用桑姜注射液，蛤青注射液为基层患者减少毒副作用，解除病痛，造福一方百姓。