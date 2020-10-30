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山西省晋中市：郭剑锋

2020年10月30日11:21 来源：人民网-人民健康网

郭剑锋，男，汉，中专，1977.11月

工作单位：晋中康泰恒源贸易有限公司卫生所，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

医生这个职业是光荣而崇高的，不仅是能以肉体上解除人的痛苦，而且在精神上也能给人安慰，所以选择了这个职业必须全身心的投入，才能全心全意的为人民服务。

有高度的责任心和事业心，工作认真负责，一丝不苟，所在的服务站遵守国家法律法规，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱，就能放心就医。

医者父母心，对群众热情，关心，耐心听取病人苗述病情，和痛苦。分析他们的需求和意见。时时急病人这所急，痛病人之所痛，上班时严肃认真，细致诊查每一例病人，谨慎用药，严格执行操作常规，避免医疗事故的发生。不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班时还是下班时，随叫随到，无怨无悔言。有时一晚能出诊数次，一夜都睡上觉，有时刚端上饭碗，吃了一口饭，就被病人叫去，就是大年初一，也没轻闲过，更谈不上平时节假日，曾有人问，这么没日没夜，图的是什么，即没有高的收入，也没有政治地位，回答的是凭一个人的良心一个医生的道德。

在平凡的工作岗位上，他日诊临床夜读书，刻苦学习，勤奋钻研，尽可能多地学习和掌握医学知识，在专业上力求精益求精，对一知半解的经常到卫生院、县医院虚心请教。由于个人的努力，先后取得了执业医师、资格。

从事乡村医生工作以来，每天上门就诊的病人非常多，他跑遍乡村每一条小道，深知每一户村民身体健康状况，谁患过哪些慢性病，谁对哪些药物过敏，谁家有几个小孩，在他心里一清二楚。由于工作繁忙，他从没睡一个安稳觉，从没过一个轻松愉快的节日。 

(责编：李轶群、许晓华)


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