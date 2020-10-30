山东乳山1份进口冷冻猪肉制品及外包装标本核酸检测呈阳性

中新网10月30日电 据“乳山发布”微信公众号消息，10月29日，山东省乳山市在进口冷链食品常规抽检中，发现1份外地销往乳山市的进口冷冻猪肉制品及外包装标本新冠病毒核酸检测呈阳性。

乳山市立即启动冷链食品疫情防控应急预案，对涉及的冷冻肉制品和运输车辆全部封存，对产品及环境进行消杀，对密切接触者等全部进行集中隔离，同步开展核酸检测与血清采样检测，所有隔离人员检测结果均为阴性。