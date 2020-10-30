国家药监局：双鹤药业（海南）有限责任公司产注射用卡络磺钠等18批次药品不合规

人民网北京10月30日电（董童）29日，国家药监局于官网发布《关于18批次药品不符合规定的通告》（以下简称“通告”）指出，经重庆市食品药品检验检测研究院等9家药品检验机构检验，标示为贵州缔谊健康制药有限公司等11家药品生产企业生产的18批次药品不符合规定。

相关情况通告如下：

经重庆市食品药品检验检测研究院检验，标示为贵州缔谊健康制药有限公司、瑞阳制药有限公司、天圣制药集团股份有限公司生产的5批次复方对乙酰氨基酚片不符合规定，不符合规定项目包括游离水杨酸、崩解时限。

经黑龙江省药品检验研究中心检验，标示为吉林一正药业集团有限公司生产的1批次复方颠茄氢氧化铝片不符合规定，不符合规定项目为微生物限度。

经海南省药品检验所检验，标示为云南植物药业有限公司生产的1批次参麦注射液不符合规定，不符合规定项目为总固体。

经上海市食品药品检验所检验，标示为哈尔滨珍宝制药有限公司生产的1批次注射用奥扎格雷钠不符合规定，不符合规定项目为可见异物。

经安徽省食品药品检验研究院检验，标示为双鹤药业（海南）有限责任公司生产的1批次注射用卡络磺钠不符合规定，不符合规定项目为溶液的澄清度。

经北京市药品检验所检验，标示为吉林恒金药业股份有限公司生产的2批次注射用奈达铂不符合规定，不符合规定项目为溶液的澄清度。

经安徽省食品药品检验研究院检验，标示为安国路路通中药饮片有限公司生产的1批次黄精（酒黄精）不符合规定，不符合规定项目为总灰分。

经大连市药品检验检测院检验，标示为湖北道地药材科技有限公司生产的1批次前胡不符合规定，不符合规定项目为性状。

经深圳市药品检验研究院检验，标示为安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司生产的1批次红景天不符合规定，不符合规定项目包括性状、鉴别。

经深圳市药品检验研究院检验，抽取自株洲市医药有限公司的1批次红景天不符合规定，不符合规定项目为性状。

经深圳市药品检验研究院、大连市药品检验检测院、山西省食品药品检验所分别检验，抽取自长春市中和医药药材有限责任公司的红景天、前胡、秦艽各1批次不符合规定，不符合规定项目包括性状、杂质。

通告提出，对上述不符合规定药品，药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。国家药品监督管理局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》，组织对上述企业和单位生产销售假劣药品的违法行为立案调查，并按规定公开查处结果。