让精神残疾者活在阳光下

受访专家：

中国残疾人联合会副主席、北京大学第六医院社会精神病学与行为医学研究室主任 黄悦勤

编者的话：如果有人坐着轮椅、装着义肢、戴着助听器，我们很容易发现他们是肢体残疾、听力残疾。但很多人不知道，精神疾病也会导致残疾，却往往不易被发现和不被理解，精神残疾患者承受着巨大的生活压力和心理负担。本期，我们特邀中国残疾人联合会副主席黄悦勤教授来谈谈精神残疾，一起关注这群常被社会遗忘的人。

精神障碍，近四成致残

“她现在每天就在家待着，不爱说话也不愿出门，没法去工作，就在家帮忙做点简单的活儿，和丈夫也在一年前离了婚，这以后可怎么办呢？” 聊起34岁患抑郁症的女儿，刘阿姨的语气非常哀伤：“甚至连很多亲戚、邻居都冷嘲热讽，说我家有个疯子，心里真的太难受了。”类似的例子还有很多很多，这样的患者和家庭，都为“精神残疾”困扰。

当一个人的情绪忽高忽低，常会过度惊恐、愤怒，甚至出现妄想或幻觉、无法应对日常问题或压力、有自杀倾向，就很可能是患上了精神障碍。这是以个体认知、情感或行为障碍为特征的一类复杂的症状群，常见的有心境障碍、焦虑障碍、物质使用障碍、间歇性爆发障碍、进食障碍、精神分裂症及其他精神病性障碍等。而当各类精神障碍持续一年以上未痊愈，仍然存在认知、情感和行为障碍，影响日常生活和活动参与，就可以被评定为“精神残疾”。

2006年第二次全国残疾人抽样调查结果显示，我国有精神残疾人827万，约占残疾人口总数的10%。黄悦勤教授团队开展的“中国精神卫生调查”结果显示，罹患上述六大类精神障碍的患者中，达到残疾的患者所占比例（致残率）为37.29%。也就是说，在上述精神障碍患者当中，接近四成属于精神残疾。▲

严重程度分四级

有些精神残疾患者可以生活自理，甚至分担部分家务劳动，但有些完全与世隔绝，生活完全不能自理。根据《世界卫生组织残疾评定量表Ⅱ》（WHO-DASⅡ值）和生活适应能力等标准，精神残疾可分为4级，评分越高，残疾程度越重。

一级：完全失去自理能力。他们的生活完全不能自理，洗澡、吃饭都有困难，忽视自身生理、心理的基本要求；不与人交往，无法工作，不能学新事物，生活长期、全部需他人监护。

二级：与照护者简单交往。生活大部分不能自理，基本不与人交往，只与照顾者简单交往，有一定的学习能力。在监护下，他们能从事简单的劳动，能表达基本需求，偶尔被动参与社交活动；大部分生活仍需他人照料。

三级：偶尔主动参与社交。生活上不能完全自理，但能与人简单交流，可以表达自己的情感，独立从事简单劳动、学习新事物，但学习能力明显比一般人差。被动状态下，他们也可以参与社交活动，偶尔会主动参与；所需的支持是经常性、短时间的需求，部分生活需他人照料。

四级：能够从事一般工作。生活上能基本自理，但能力比一般人差，有时忽略个人卫生。能与人交往、表达情感，体会他人情感的能力较差。能从事一般的工作，学习新事物的能力比一般人稍差；偶尔需要环境提供支持，一般情况下生活不需要他人照料。

调查结果显示，在我国上述六类精神障碍导致的精神残疾中，四级患者占比最高。▲

“能说话、能出门”就是康复

由于情感淡漠、思维贫乏、行为迟钝等，不少精神残疾患者失去了工作能力和人际社交能力，需要专门人员看护，大多是家人，这占用了家庭劳动力，使经济收入减少；有些甚至需要长期或终身治疗，医疗费用昂贵。有的家属为减少精神残疾者肇事肇祸，甚至将他们关在家中，不让其与外界有过多接触。这种隔离会加深精神残疾者的残疾程度，或诱发别的心理疾病，导致恶性循环。因此，积极的治疗和精神康复意义重大。

就像视力、肢体功能康复一样，精神康复是指精神疾病患者出院后有能力融入社会。精神残疾者中，有康复需求的比例为79.8%，是各类残疾人中最高的。不同程度的精神残疾的治疗措施不同，最终目的是使其回归社会，重拾社交能力，不再与社会隔离。

轻度患者可参与志愿者、做手工、文艺表演、做简单的工作等，让他们走出家门、多去社交，有可能达到完全康复。但不少患者出院后，仍然不说话、不睡觉、不洗澡，也不出门，不与任何人交流，对这部分人来说，除了专业治疗如足量足疗程服药，“能出门、能说话”这些小小的进步，就是康复。▲

发现苗头，及早干预

黄悦勤说，减少精神残疾，预防工作要做好，主要从以下三方面开展。

病因预防：不得病。不让精神残疾发生的第一步，就是别让精神障碍发生。加强对公众的精神卫生知识教育，对精神障碍高危人群进行心理干预等，都能达到预防效果。根据不同年龄的生理特点，预防重点不同。胎儿期，各组织、器官都在发生和形成，应避免神经系统发育障碍，如各种感染、药物、重金属中毒等，加强对孕妇的健康教育和保健工作；婴幼儿时期，避免大脑损伤，注意营养与睡眠；学龄期，全面关心儿童身心健康，启动思想品行教育，出现不良行为及时干预；青春期，心身可出现暂时的平衡失调，建议普及心理教育和咨询；围产期是女性一生中的重要阶段，给与孕妇、乳母生活照顾和心理支持至关重要；更年期，机体变化明显，必要时选择内分泌治疗；老年期精神功能趋于缓慢，积极预防心因性疾病及躯体疾病，注意脑功能状态，防治因缺血性脑疾病导致的精神失常。

临床预防：赶紧治，不致残。即使患了病，如果能早发现、早诊断、早治疗，也可达到最佳疗效。通过基层医疗保健组织普及精神障碍的防治知识；进行心理干预和家庭心理教育，减少家庭环境中的应激因素；避免过多的指责或情感介入，提高患者的应对能力，减少复发。

康复预防：根据等级开展。除了医院治疗，在疾病恢复期可采取社区康复。四级精神残疾者可在教育和培训的基础上，安排一般性工作，实现集中性庇护就业；三级可结合其行为和智力特点，做简单的操作性工作；二级可在照顾者陪同下从事简单的操作性工作；一级精神残疾者需长期监护，接受康复训练。▲

回归社会先要消除歧视

据黄悦勤介绍，调查发现只有15%精神障碍患者会主动求助，一是由于不了解、无法识别自己处于精神障碍的疾病状态；二是病耻感，社会的歧视导致患者及家属都不愿承认疾病，更别说就诊了。

由于很多媒体的错误、负面渲染，不少人对精神障碍有“可笑、疯狂、行为古怪、危险、有暴力倾向”等刻板印象，整个社会的偏见和歧视让不少患者及家属无法面对患病现实，否认、拖延、掩饰病情，错过最佳治疗时间；患者在日常生活中还要面临漠视和压迫，不仅不利于康复，还可能加重残疾，阻碍患者回归社会及家庭。即使康复了，他们的工作能力、生活能力也会受到怀疑。精神障碍患者想要真正回归社会，关键在于社会对他们的接受程度。

身边人先要消除歧视。家属是精神障碍患者治疗、康复、回归社会的关键，家属消除偏见与歧视，能降低患者病耻感，提高治疗依从性，减少因病情延误带来的危害。

媒体要正向报道和引导。只有对残疾人群体足够了解，才能唤起社会上的爱心和尊重。媒体要注重对精神疾患的正面报道，让公众更了解精神疾病常识，减少负面评价，倡导尊重、接纳、关怀精神障碍患者。

政府需要更多投入。国家应加大对精神卫生工作的投入，加强立法，帮助患者就业、提供生活保障等；将我国精神障碍的预防与控制提高到与整体国民经济发展、现代化建设相适应的高度，精神残疾者的切身利益才能得到保证，人民精神卫生健康才能得到提高。▲（记者 王冰洁）