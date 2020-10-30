北京市28日新增1例境外输入确诊病例

昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰通报了10月28日本市新增1例输入确诊病例的具体情况。疾控部门提醒，当前全球疫情仍在持续蔓延，外防输入是重中之重。境外返京人员如乘坐国际航班回国要尽量选择直航，乘机前应进行核酸检测。

据介绍，10月28日0时至24时，本市新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例。确诊病例，某女，25岁，江苏籍，在赤道几内亚工作，10月23日乘坐ET923航班由赤道几内亚飞往埃塞俄比亚，10月24日转乘ET724航班飞往奥地利维也纳，10月25日转乘CA842航班抵达北京首都国际机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。10月27日对其再次进行核酸检测，10月28日检测结果呈疑似阳性，当日市疾控中心复核结果为阳性。患者随即由120负压救护车转运至地坛医院，入院时有流涕等症状，体温37.3摄氏度，CT检查呈肺炎表现，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊诊断为确诊病例，临床分型为普通型。该病例同航班及同乘车的密切接触者均已进行集中隔离医学观察，目前无异常报告；该病例居住的集中隔离酒店已经进行消毒。（记者 贾晓宏 李祺瑶）