韩新冠病毒检测法30分钟出结果
韩国学者日前研发成功一种新的快速核酸检测技术，可用于新冠病毒检测。据介绍，该技术普通人可以操作，并在30分钟内获得结果。
韩国浦项科技大学日前发布科研新闻称，该大学化学工程系李正旭教授、吴昌河博士研究组和郑圭烈教授、张成浩博士研究组组成的联合研究小组研发成功一种使用核糖核酸序列检测新冠病毒的“SENSR”技术。使用这一技术可以在30分钟内检测出人们是否感染病毒，最大限度减少感染者的接触人数。
“SENSR”技术制作的检测试剂盒可由普通人操作。而且，使用这一技术还可以在一周时间内开发出此前未知的新病毒的检测试剂盒。
联合研究组设计出了一套特殊机制，只有在样本中存在新冠病毒RNA的情况下，试剂中才会发生核酸聚合反应，并发出荧光。
新方法的准确度与现行的聚合酶链反定量检测法（PCR）相当，但是无需对检测样本进行特殊处理，也不需要其他设备。（记者邰举）
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