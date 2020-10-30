广州海关破获水果走私大案
据广州海关消息，近日广州海关缉私局在黄埔、江门、昆明等地海关缉私局的协助下，组织开展“奋战28”打击进口水果走私专项行动，成功打掉3个走私犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额达13.55亿元人民币。
前期根据群众举报，广州海关缉私局初步掌握了一条走私进口水果的案件线索。为彻底查清情况，该关缉私部门派出警力对广州某水果批发市场的进口水果物流情况进行全面排查。经过长达几个月的走访，掌握了涉案境内外水果生产商、经销商和代理商勾结走私的动向，摸清了完整的走私链条。据了解，涉案走私团伙长期以广州某公司的名义在境外采购原产地为泰国的山竹、龙眼、榴莲等水果，运输至广西、云南边境后，由当地负责通关的走私团伙以伪报原产地、低报价格的方式通过边境小额贸易方式、一般贸易方式申报进口，销往广州等地牟利。此外还发现走私团伙假借“边民”身份，在边境走私水果的情况。
10月20日凌晨，代号为“奋战28”的专项行动在广东广州、江门，广西南宁、凭祥以及云南景洪、勐腊等地全面打响。140名关警员组成21个行动小组实施抓捕，行动顺利进行，相关证据被完整掌握。
目前，该案正在进一步侦办中。（全媒体记者林琳 通讯员关悦）
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