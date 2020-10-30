二龄童误吞洗衣凝珠险致命

方便不脏手，一颗拥有2倍洁净力”，一种名为“洗衣凝珠”的创新洗衣产品正逐渐进入不少家庭，但如果家有幼儿，其中存在的巨大安全隐患你要了解一下！近日，南方医科大学第五附属医院儿童重症医学科就收治了一位误食“洗衣凝珠”的小男孩，所幸经过医生的积极抢救等处理，孩子已脱离生命危险。

这名孩子今年才两岁，平时由家中老人照看。当天，孩子像往常一样在家玩耍，没想到被颜色鲜艳的 “洗衣凝珠”吸引了，以为是好吃的糖果，便放到了嘴里。随后，小孩开始出现呛咳，伴随呼吸困难、气促、呻吟。

家属发现立刻抠喉催吐处理，并将孩子紧急送至附近的卫生院进行洗胃，经处理孩子仍呼吸困难，神志逐渐开始模糊，于是转送到南医五院儿科急诊就诊，由于病情危重，接诊的医生了解情况后立即收入儿童重症医学科住院治疗。

当时，孩子已经陷入昏迷，呼吸急促，面色苍白，口唇发紫。入院后立刻给予无创呼吸机辅助改善呼吸，再次洗胃清除残余物质，并予护胃、防治感染、补液支持等治疗。

所幸，孩子吃进去的“洗衣凝珠”并不多，没有酿成很严重的后果，经及时处理，意识状态逐渐好转，呼吸困难减轻，目前患儿已撤除呼吸机转出重症监护室。

“洗衣凝珠”为什么杀伤力这么大？

专家介绍，“洗衣凝珠”其实是一种高浓缩洗涤剂，主要成分是一些表面活性剂、稳定剂、中性剂、衣物增鲜剂等，可造成消化道及气道黏膜损伤，甚至引起黏膜坏死。当孩子误食后会导致呕吐或者咳嗽，严重的还会出现昏迷、抽搐、肺水肿、窒息等并发症。

由于“洗衣凝珠”外观颜色鲜艳，酷似果冻，外皮遇水即化，极易被婴幼儿误食，存在很大的安全隐患。孩子天生好奇心强，年幼的孩子无法分辨“洗衣凝珠”和果冻，家中有小孩的大人一定得警惕其中存在的安全隐患。

除了“洗衣凝珠”，像洗衣粉、洗衣液、消毒液、沐浴露等化学制剂，色彩鲜艳的防虫剂、香皂，还有非常常见的食品干燥剂、药品等，孩子如果误食了都可能造成严重后果，家长们一定要让孩子远离这些隐患。

南医五院儿童重症医学科沈玉才主任提醒，如果一旦发现儿童误吞了异物或有毒有害物质时，要第一时间刺激儿童的咽部催吐，把误食进去的东西吐出来。同时，一定要及时就医，以免错过最佳治疗时机。另外，在就诊的同时，最好将儿童误食的同类物品和药品一起带上供医生辨别，方面及时处理。（全媒体记者周洁莹 通讯员黄晓桥)