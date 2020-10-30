昌发展第二届产业生态伙伴大会举办

10月28日，以“御风浪 愈澎湃”为主题的昌发展第二届产业生态伙伴大会在北京市昌平区举办。来自昌平区政府、金融办、国资委、经信局、科委、人社局、投促中心、卫健委、中关村昌平园管理委员会、中关村生命科学园管理委员会、沙河高教园管委会等政府部门及委办机构以及医药健康、人工智能、AI、泛TMT等领域专家学者、上市公司企业家及投资人、独角兽企业等近五百位嘉宾共同出席了本次会议。

活动现场发布了Champion Bio昌平生命谷产业基地、昌发展知衡直投基金、聚焦“新文娱、新消费”的天通科技园区等三个助力昌平区产业发展的新项目。

本次大会特别设置企业云直播环节，机器人皮肤供货商光子瑞利、航天领域公司九天微星、TCR-T研发者可瑞生物、金属3D打印领军者鑫精合、三代测序精准医疗公司希望组等多家企业进行了展示。

昌平区副区长董贵蛟在致辞中表示，作为属地政府，将一如既往的优化区域营商环境，为各界朋友在昌平研发、创新、投资兴业做好服务。

昌发展董事长刘智勇表示，昌发展将持续发挥自己的桥梁作用，打造一个昌发展+的开放式创新生态系统和资源整合平台。

昌发展总经理王颖以“破界、共生”为主题讲述了昌发展的生态构建逻辑：以空间为容器实现空间资产价值重塑、产城场景再造；以资本为纽带，拉动多元产业资源汇集、推动区域产业结构升级、助力企业实现资本价值；以服务为抓手，多措并举实现陪伴周期、资源要素、服务助力的一站式使命。

主题演讲中，智能制造、生物医疗领域多名专家进行发言。大会现场，发布昌发展知衡直投基金，构建细分领域投资基金，还发布了天通苑区域首个产业综合体项目“天通科技园”，重点聚焦“互联网、人工智能”产业为支撑的“新消费、新文娱”两大产业板块。

大会分会场分别以“本草纲目”和“天工开物”为主题，组织医药健康、人工智能两大行业专家圆桌论坛。本草纲目圆桌论坛上，诺诚健华董事长兼CEO崔霁松、数坤科技创始人、CEO马春娥、爱博诺德副总裁薛红、远毅资本创始合伙人杨瑞荣、松禾资本合伙人杨瑾、北京脑科学与类脑研究中心副主任张泽工就医药健康产业落地经验、医疗行业未来发展趋势等热点话题进行深入探讨。

天工开物圆桌论坛则邀请到将门创投创始合伙人杜枫、山景智能创始人、CEO黄勇、爱笔智能CFO李晋渊、探境科技副总裁宋健、中科创星董事总经理林佳亮、智行者CEO张德兆、臻云创投创始合伙人祝晓成针对人工智能的发展、创新和未来前景进行了讨论分享。

本次会议由北京市昌平区科学技术委员会、北京市昌平区经济和信息化局、中关村科技园区昌平园管理委员会、北京市昌平区沙河高教园区管理委员会、北京中关村生命科学园管理委员会、北京市昌平区投资促进服务中心指导，昌发展主办。