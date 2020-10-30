“云健身”练出新时尚

日渐风靡的“云健身”已进入寻常百姓家，“互联网+健身”的发展正扮演越来越重要的角色。国务院办公厅日前发布的《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（下文简称《意见》）提出，将推进“互联网+健身”，开发国家社区体育活动管理服务系统，打造“全国社区运动会”品牌。

“云健身”广受热捧

防疫期间，居家健身、宅家运动成为新时尚。让健身链接“云”、拥抱“云”，是不少健身企业和体育从业者的选择。越来越多的运动爱好者选择“云端”健身方式，“互联网+健身”迎来快速发展。

根据健身软件Keep的数据显示，防疫期间用户运动时长平均每次36.2分钟，比2019年将近翻了一番。除了健身类软件用户暴涨之外，不少健身机构也借机推出线上服务。健身教练在直播平台当起了“网红”，很多退役和现役体育明星也登上“云端”，录制视频指导大众健身。

随着“云健身”领域的需求增加，越来越多的“新玩家”也开始涌入这一领域。一些体育媒体平台、综合视频平台利用各自优势进行资源布局，通过与健身机构、媒体、体育管理部门的合作，推出一系列健身节目和资源，介入泛体育市场，开拓新的商业机会。

各地也在积极探索线上线下融合的健身新模式。福建厦门的居家健身线上运动会吸引不少市民参与；青海推出线上居家健身活动，涌现出一批积极引领健身时尚的“推广带头人”“健身达人”；山东青岛城阳区首创的“阳台马拉松”和“家庭趣味运动会”受到居民热捧。日前，浙江省开展的城乡居民居家健身状况调研显示，防疫期间，该省有81.54%的居民进行了健身活动，其中82.5%的居民认可居家健身的必要性。

业内人士认为，防疫期间的“云健身”给全民健身带来了多重好处，“互联网+健身”的火热将带动体育消费增长、驱动体育产业发展。

在线健身成趋势

事实上，随着互联网技术迅速发展、居民健身意识增强，“互联网+健身”的新形态近年来一直处于高速发展。

智研咨询发布的报告显示，中国人运动健身的方式正逐渐由无工具健身扩展至“线上+线下”相结合，在线运动健身客户数量从2014年的1040万人暴增到2018年的1.26亿人。业内人士预计，经过防疫期间的考验，在线健身有望在未来继续保持高速发展。

在建设健康中国的背景下，公众对运动健身越来越重视。在家运动的云健身方式能否成为一种常态延续下去？

业内人士表示，疫情过后，大众健身会趋向正常化，户外、场馆健身依然会是主流，但这并不意味着“云健身”会消失。疫情加速体育健身休闲产业的互联网基因植入，基于线下场景的健身休闲产业将加强线上教育和培训，实现多元化的经营模式。

武汉体育学院新闻传播学院院长张德胜建议，体育、教育、卫健等部门与“互联网+健身”平台合作，尽快建立家庭体育与家庭健康指导体系，为每一个家庭建立“体育运动与健康促进”数据库，为家庭成员的科学健身提供多元化的精准指导，并鼓励相关产业部门研发适应市场需求的健身产品。

社区体育更智慧

对于“互联网+健身”的发展，《意见》侧重于从社区体育的角度，强调互联网平台的助推作用。

《意见》提出，依托现有平台和资源，委托专业机构开发基于PC端、移动端和第三方平台的国家社区体育活动管理服务系统，集成全国公共健身设施布局、科学健身知识、社会体育指导员情况等内容，实现健身设施查询预订、社会体育指导员咨询、体育培训报名等功能。

与此同时，这一系统还将作为“全国社区运动会”的总服务保障平台。依托该平台，运用市场化方式打造“全国社区运动会”品牌，鼓励各地正在开展或拟开展的线上、线下社区赛事活动自愿加入平台，为相关活动提供组织管理、人才技术等方面的支撑。

“建立国家社区体育活动管理服务系统，推进‘互联网+健身’数字平台建设，实际上是提高全民健身公共服务的智能化、信息化、数字化水平。”首都体育学院校长钟秉枢表示，社区体育活动平台对未来国家社区建设，包括社区安全服务保障等其他各方面的工作，建立了一个非常强大的网络，为未来社区的整体建设发展奠定了基础。

在防疫期间，借助于5G、大数据等技术，线上与线下的健身活动正在打通。全国多地已推出“健身地图”“健身一码通”等线上公共服务平台，用户只需使用手机，就可实现体育场馆预订、体育消费券领用、赛事培训报名、健身地图导览等各类健身需求。

而在全国范围内，由国家体育总局信息中心、科研所组织国体智慧体育技术创新中心开发的全民健身信息服务平台中，已集纳上万个体育设施的开放服务信息，其中包括中央财政资金补助的1000多个大型公共体育场馆信息，具备体育场馆免费低收费开放信息公开、场地预订、赛事活动、赛事直播、体育场馆信息化建设咨询指导等功能模块。