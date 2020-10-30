云南咖啡生豆目标价格保险惠及广大咖农
本报昆明10月29日电 （记者张帆）咖啡大省云南整合保险行业资源，构建了“政府+平台+保险机构”的平台投保模式，对2019年至2020年产季的1万吨优质咖啡生豆实行价格保险，保险机构共赔付金额2136万元，有效保护了广大咖农和合作社的生产积极性。
受全球经济增速放缓和疫情的影响，咖啡生豆价格持续低迷，严重影响了咖农和咖企的收益。云南以云南咖啡交易中心有限公司为产业服务平台，积极探索实施咖啡生豆目标价格保险，用市场手段解决产业问题。
咖啡生豆目标价格保险是以咖啡生豆价格为标的，以“目标价格”为赔付依据，咖农和咖企因市场价格大幅波动、生豆市场价格低于既定价格造成损失，从而获得经济赔偿的一种农业保险。为此，云南对进入咖啡交易中心交易的1万吨优质咖啡购买价格保险，保费总额为1530万元，其中政府财政支持80%，其余的由咖农和咖企承担，保险金额1.7亿元，参保农户3910户，13712人参与。
2019年至今，遭受了高温干旱、疫情的严重影响，咖啡生豆目标价格保险对产业和咖农的保护效果显现，总赔付金额2136万元，保障了广大咖农的基本收益，提升了抗风险能力。
《 人民日报 》（ 2020年10月30日 10 版）
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