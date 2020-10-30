将抑郁症纳入学生体检项目 “心灵感冒”早治疗

据《广州日报》报道，近日，国家卫健委官网发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》。这一方案提出：“今后各个高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。”

如今，随着抑郁症年轻化趋势的明显，广大教育工作者不得不愈发重视学生群体中的抑郁症问题。2019年7月，《中国青年报》官方微博发起了“大学生抑郁症发病率逐年攀升，你觉得自己有抑郁倾向吗”的网络投票，当时表示自己“有抑郁倾向且情况很严重”的人竟然占比高达27.6%，还有不少网友留言讲述自己被抑郁折磨的“心路历程”。学生的心理健康问题，已经到了必须被高度重视的地步，帮助抑郁的年轻人走出心理困境，刻不容缓。

我们先得搞清楚，抑郁症有一套非常严格的医学诊断标准，并不是很多网友误认为的那样——只是觉得心情低落，内心压抑，就意味着患上了抑郁症。如今网上还流传着各种名目的“抑郁症测试表”，但多数网络测试的科学性并不能得到验证。因此，不能简单地将一时的心理状态不佳归结为抑郁症，进而惶恐不安，这样不仅无助于解决心理问题，反而会导致更多的心理“次生问题”的发生。

与之相对的另一种极端思维，是对抑郁症毫不在意，以至于错过了心理治疗的最佳阶段。抑郁症一般不是突然发生的，而是有着长期的“潜伏期”，只是因遇到某些特殊契机（比如出现应激伤害、环境猝然变化等），才导致病发甚至危及生命。国家拿出具体方案，将抑郁症筛查纳入学生体检项目，可以起到未雨绸缪的作用，对预防抑郁症年轻化的问题有着直接的帮助。

虽然目前社会各界已经开始重视这一问题，但在现实中，要想真正落实好相关规定，真正为学生的心理健康成长保驾护航，恐怕需要较长的时间。这背后的原因，一方面在于，过去很多人并没有把学生的各种心理问题与抑郁症联系起来，往往将其归咎于“孩子不听话”“学生抗压能力弱”“心理素质不高”等问题，对抑郁症年轻化缺少科学的认知。另一方面，不论是高校还是中学，心理学教育与心理辅导工作都还做得十分不够，相关的师资力量与资金投入也亟待加强。

建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注，这些举措的最终目的，都是为了帮助年轻人获得更加健康的心理状态，为他们的成长打下坚实的基础。期待方案的落实，能帮助更多年轻人拥有健康与和谐的心灵世界。（黄西蒙）