多国力推氢能产业发展

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氢气具有清洁环保的特点。全球主要经济体都将发展氢能作为应对气候变化、实现能源低碳转型的重要抓手，纷纷将氢能纳入国家能源战略规划。氢能产业的商业化步伐正不断加快。

氢能是能源革命重要的探索方向。国际能源署不久前发布的《全球氢能源进展》报告显示，氢能源技术在2019年保持强劲发展势头，投入运营的电解氢容量创下新纪录。得益于制氢成本的下降和氢燃料电池汽车的技术进步，氢能产业受到越来越多国家的重视，开发利用步伐进一步加快。

氢能日益受到重视

法德两国领导人和经济界等人士近日举行视频会议，商讨通过有针对性的措施和适当监管框架来支持与氢能源相关的产业科技发展，增强欧洲企业在氢能源领域的竞争力。法德已计划在今年底前正式启动与氢能源相关的“欧洲共同利益重大项目”。

截至目前，全球主要经济体都推出了氢能源发展战略，不断加大扶持力度推动氢燃料电池汽车产业发展。数据显示，占世界经济总量70%的18个经济体已制定氢能源发展战略。

欧盟7月发布《欧盟氢能源战略》，并成立“欧洲清洁氢联盟”，计划到2030年拥有40吉瓦生产能力，生产1000万吨氢气；到2050年将氢能在能源结构中的占比提高到12%至14%，以实现碳中和目标。不久前，欧洲燃料电池和氢能源事业联合组织发布了《欧洲氢能源路线图》，提出欧洲氢能源未来30年的发展规划，并得到欧洲17家氢能源公司和组织的支持。

韩国、日本等经济体也纷纷加快布局氢能产业发展。韩国政府去年正式公布《氢能经济发展路线图》，将“引领全球氢燃料电池汽车和燃料电池市场发展”作为目标。根据规划，到2025年，韩国将打造氢燃料电池汽车年产量10万辆的生产体系；到2040年，氢燃料电池汽车累计产量将增至620万辆，氢燃料电池公交车力争达到4万辆，氢燃料电池汽车充电站增至1200个。韩国政府认为，如果有关氢能产业政策能够顺利得到落实，到2040年可创造43万亿韩元（1美元约合1134韩元）的年附加值和42万个工作岗位。

日本政府早在2014年就制定了“氢燃料电池战略路线图”，此后进行了两次修改。日本政府计划到2025年前后，把氢燃料电池汽车与混合动力车的价格差距缩小到70万日元（1美元约合105日元）。日本政府把东京奥运会作为推动实现氢能社会的重要契机。东京奥运会除了把氢气作为火炬台和火炬燃料之外，还在奥运村周围设立加氢站，奥运会期间24小时为相关车辆提供加氢服务。东京奥运会赞助商丰田汽车公司计划提供约500辆氢燃料电池汽车作为官方用车。

发展步伐不断加快

在政策的带动和刺激下，多国氢能产业站上风口。截至2019年底，全球在运行的加氢站共有470个，同比增长20%以上。日本以113个加氢站位列第一，其次分别是德国、美国和中国。报告指出，2019年底，全球氢燃料电池汽车的保有量为25210辆。当年销售量达12350辆，比2018年的5800辆增加了1倍多。尤其在亚洲市场，销售额大幅增长。

德国最近宣布再投资90亿欧元，其中20亿欧元用于与国际伙伴建立联合制氢工厂等。德国目前拥有84个加氢站，并在欧洲氢燃料电池领域提交了最多的专利，拥有17238件工业产权注册。德国政府表示，计划到2020年底将加氢站增加到100个。法国已有160个氢能源项目，波城、欧塞尔等城市已开通氢能源公交线路，巴黎的氢能源出租车今年底将超过600辆。

截至今年8月底，日本已有133处加氢站开业，3800辆氢燃料电池汽车上市。韩国产业通商资源部发布的数据显示，今年1月至6月，韩国的环保车出口同比大增，其中氢燃料电池汽车上半年出口同比增加67.7%，6月的出口更是同比增加4倍以上。

另据最新统计数据，2020年1至7月，中国氢能产业名义总投资金额超过1300亿元，较2019年同比增长超30%。截至目前，中国累计推广氢燃料电池汽车超过7000辆，建成加氢站70余座，国内氢能产业逐步形成了完整产业链。

仍存诸多瓶颈问题

分析指出，目前氢能产业发展前景被普遍看好，但囿于开发成本高、技术瓶颈大、资金短缺等因素，相关产业大规模商业化仍有很长的路要走。

国际能源署报告显示，“绿氢”（电解氢）价格昂贵，目前为每公斤3.5至5欧元，远高于通过化石燃料制成的高碳“灰氢”（1.5欧元/公斤）。未来一段时间，“绿氢”市场竞争力较弱，需要长期投资扶持。据保守估算，全球氢能行业如要实现有效扩张，到2050年实现氢能供给全球24%的能源需求，针对这一行业的投资需要约11万亿美元。

法国《世界报》经济专栏作家菲利普·埃斯康德认为，目前氢燃料电池汽车的生产成本要远高于纯电动新能源汽车。法德等欧盟国家仍未制定统一标准，这将进一步放缓相关项目的推进进程。“氢能源技术至少需要10年才能成熟起来，因此对参与企业来说还是存在风险的，尤其是中小企业参与度会较低。”埃斯康德说。

韩国《中央日报》认为，氢燃料电池汽车产业发展面临充气站不足等许多制约因素，需要建设大量的生产、储存设备等基础设施。韩国氢及新能源学会名誉会长安国荣表示，政府在大力普及氢能源汽车的同时，还应制定方案对其安全性进行普及，从而提高民众对氢燃料的接受程度。

“各国对发展清洁能源都非常重视。氢气作为一种绿色能源，是低碳经济重要发展方向。”法国国民议会议员米歇尔·德尔彭十分看好氢能源的发展潜力，“无论是大幅度降低成本还是核心技术的突破，都要求更大力度的政策支持及国家间合作。”

（本报巴黎、首尔、东京10月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 16 版）