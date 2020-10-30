预防孩子“手机瘾” 家长先要立规矩

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我们家的孩子今年上六年级了，最近孩子说想要一部手机，拿着手机能随时跟爸爸妈妈联系，学习的时候也能随时查资料。我现在正在犹豫，一方面觉得孩子说得对，另一方面又担心孩子会玩手机上瘾，我该怎么办呢？

专家观点

北京十一中校长崔楚民：目前，孩子因玩手机耽误学习的情况是非常普遍的，可以说是一道难题，因此家长对孩子的手机管理很重要。在给孩子手机时，家长就应该先跟孩子讲清楚，手机是父母花钱买的，所有权应该在家长这里，孩子仅有使用权。同时，家长还要让孩子了解到，需要用手机的时候可以借，但用完需要还回来。

不仅如此，家长在给孩子手机时，还应给孩子立一些基本的规矩，比如一次可以玩多长时间手机，写作业时要将手机交出来，晚上睡觉时要把手机交出来，手机要放在客厅里充电不能拿进房间等。此外，家长还要跟孩子约定，回家之后是先完成作业还是先使用手机等。通过规矩的订立，孩子就会形成一个观念，那就是手机并不是想怎么用就怎么用的，这样就可以避免出现孩子晚上将自己关在房间里肆无忌惮玩手机之类的情况。

当然，家长给孩子立规矩的同时，也要先跟孩子约定违反规矩的相应惩罚，比如违反一次规定，就取消第二天使用手机一天等，让孩子知道违反规则要付出代价。需要强调的是，家长在孩子违规时，也一定要按照此前与孩子约定的规则进行惩罚，切忌表现过分激烈，否则会适得其反。

此外，学校也不倡导学生在校期间用手机。以我们学校为例，孩子们可以把手机带到学校，但在校期间不能用手机。孩子将手机带到学校后，要先放进班里提前准备好的手机箱中，晚上放学后再由老师分发到孩子们手中。当然，家长也不必担心遇到急事儿找不到孩子，因为学校所有办公室里的电话都是对孩子们开放的，孩子可以随时借用。班主任、任课老师的电话也都对家长公开，家长随时都能通过老师第一时间找到孩子。（记者 武文娟）