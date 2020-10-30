铺展人民美好生活的亮丽画卷

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。我们要以中央关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议为指引，全面贯彻落实十九届五中全会的决策部署，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，铺展实现人民对美好生活向往的亮丽画卷。

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于2020年10月26日至29日在北京举行。全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，指明了今后一个时期我国发展的指导方针、目标任务、战略举措，对于动员和激励全党全国人民继续抓住用好重要战略机遇期，推动全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重大而深远的意义。（相关报道见A3-A5版）

全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。“十三五”时期，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化。人民生活水平显著提高，城镇新增就业超过六千万人，建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过十三亿人，基本养老保险覆盖近十亿人。以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，我国各项民生事业取得举世瞩目的突出成就。

推动经济社会发展，归根到底是为了不断满足人民群众对美好生活的需要。五年来，党和政府坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，持续加大民生投入，着力改善公共服务，深化重要领域改革，不断增进民生福祉，人民群众日益增长的美好生活需要越来越快、越来越多成为现实，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，一幅写满百姓更多获得感、幸福感、安全感的民生画卷徐徐展开。

着力破解群众的“操心事”，让人民幸福感更高。脱贫攻坚、精准脱贫，小康路上一个都不能少。疫情防控的危急时刻，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，人民至上、生命至上。面对复杂的国内外经济形势和疫情带来的冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，民生保障网不断织牢，美好生活向往不断实现，人民生活更加殷实的小康图景越来越清晰。

着力破解群众的“烦心事”，让人民获得感更足。党中央、国务院持续深入开展“减证便民”行动，加快部门信息共享、简化办事办证流程，提速“互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等信息化手段运用。截至2019年底，各地区、各部门取消证明事项13000多项，试点地区和部门累计试点告知承诺制证明事项约2500项，“数据多跑路、群众少跑腿”成为基层治理常态。

着力破解群众的“揪心事”，让人民安全感更强。平安是人民幸福安康的基本要求，是改革发展的基本前提。中国要实现长久、可持续的发展，要确保人民群众安居乐业，就必须筑牢平安中国之基。依法适用正当防卫制度，弘扬社会正气；坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设一站式多元化化解纠纷机制、一站式诉讼服务中心，推进源头治理；开展为期3年的扫黑除恶专项斗争，一批黑恶分子受到惩治……人民群众居家更安心、出行更放心、生活更舒心，“平安中国”成为一张亮丽的国家名片。

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，人民的信心和支持就是国家奋进的力量。我们要以中央关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议为指引，全面贯彻落实十九届五中全会的决策部署，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，健全基本公共服务体系，完善共建共治共享的社会治理制度，扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，铺展实现人民对美好生活向往的亮丽画卷。