防秋燥，你知道什么食物跟秋天更配吗？

编者按：对于“秋燥”侵扰，不少人以为只是普通干燥或上火，殊不知，“轻敌”往往会为深秋乃至冬天的病症埋下祸根，因此，饮食调理应该主要围绕“润燥”进行。

缓解秋燥，你可能需要一颗柚子

中医认为，柚子果肉性凉，味甘、酸，有清肺润肠，止咳化痰、消食解酒的作用；柚皮性温，味苦、辛，归肺、脾经；有理气宽中、燥湿化痰的作用；柚子核为柚的种子，有散寒理气的功效，与橘核相似，主治疝气；柚叶，含挥发油，具有消炎、镇痛、利湿等功效。

柚子的果肉口感好，果肉脆嫩、汁多味美，甜酸适度，清香满口。有四个明显的特点：

1.富含水分：每100克的果肉里就含有89克水分，最适宜在干燥的秋冬季节补充身体水分的不足。

2.低能量：柚子的能量仅为 41 千卡 /100克， 比苹 果 还 要 低 近10 千卡，所以吃柚子不担心长胖。

3.低GI：柚子是名副其实的低GI（血糖生成指数）水果，GI仅为25，是特别适合血糖较高或糖尿病患者食用的水果。

4.富含维生素C：柚子的维生素 C 含量高达 23 毫克/100克，在秋冬季蔬果里含量较高，维生素C能够起到降低血液中胆固醇的作用，还可以预防感冒，增强免疫力，美容肌肤。

多种营养素：含有维生素B1、维生素B2、胡萝卜素等多种维生素和钙、磷、钾、钠等多种矿物质。特别是高钾低钠，有助于预防高血压以及其他心脑血管疾病。

此外，柚子皮占到自重很大比重，约55%-54%。很多人吃完果肉，都将柚子皮丢弃了，这可是极大的浪费呢！用柚皮做菜，清香降火，别有一番风味。削去青黄偏硬的表皮，去掉紧包着瓤的絮状物，留下中间柔软的海绵部分。切片或块与肉搭配烹制，可降低整体菜的脂肪比例，还能起到化解油腻、帮助消化的作用。如：柚香粉蒸肉、柚皮扣肉、柚香腩肉煲、柚皮蒸排骨等。

秋日干燥 喝碗润肤养颜汤

黄精熟地猪骨汤

材料：黄精20克，熟地黄20克，猪骨250克。

做法：先将猪骨洗净，斩件，焯水备用；黄精、熟地洗净，先用适量清水泡20分钟左右；加入猪骨，大火煮沸后，改用小火煲1小时，加少许盐即可。

此汤口感清甜，有助于改善皮肤干燥起皱的问题。

西洋参乌鸡汤

材料：乌鸡500克，西洋参3克，枸杞子15克，麦冬10克，红枣5枚，生姜2片。

做法：乌鸡洗净，放入锅中煮开，撇去浮沫后将鸡肉斩块，放进砂锅，再放入西洋参、姜片、红枣和枸杞、麦冬，倒入适量水，煲1.5小时后调味食用。

该汤具有补气养血、滋阴清热的功效。特别适合于秋季皮肤干燥，兼有虚热的表现，如心烦不眠、口渴咽干、手足心热等。

沙参玉竹瘦肉汤

材料：瘦肉500克，沙参30克，玉竹30克，无花果6个，百合20克，雪梨1个。

做法：瘦肉洗净切块，焯水去沫。雪梨洗净、去芯，切块备用。将沙参、玉竹、无花果、百合洗净，放入瘦肉、雪梨，加适量清水，大火煮15分钟后转小火煲1.5个小时，最后调味即可。

此汤味道甘甜，非常适合干燥的秋季食用。

木瓜苹果乌鸡汤

材料：木瓜1个、苹果2个、乌鸡半只（约300g）、生姜3片（3-4人量）。

做法：木瓜洗净去皮去囊切块，苹果去皮切块，乌鸡洗净去皮切块焯水，生姜洗净切片拍扁。把准备好的材料放入瓦锅中，加入清水2000-2500ml，大火煮沸后，改用中火煲约1小时，调入适量食盐即可食用。

秋冬季节天气干燥，皮肤容易脱皮，尤其是原本气血不好的女性，皮肤一干更显得粗糙无光泽，这个时候选用一些水果汤就是滋阴润燥不错的选择。甜汤中我们比较常用的是苹果、雪梨、木瓜等，其中苹果用来煲汤，清润甘甜，还有一定的止泻作用，里面的钾和果胶含量丰富，此两者都不怕热，所以苹果即使煮熟了吃，也能最大限度地发挥它对健康的益处。木瓜同样是起到甘润的作用，和苹果配合起来非常不错。如果是春夏季建议会选择一些猪肉，平和清润，到了秋冬天选择搭配乌鸡这类带温补性质的肉类，对于气血不足的人群更为适合。

山药金玉螺汤

材料：铁棍山药250克，胡萝卜1根（约150克），玉米1根，田螺500克，猪排骨250克，红枣3枚，生姜3片。

做法：先将田螺洗净，用钳子将尾部剪开，用大量清水洗净田螺后，加入盐，清洁田螺表面的污泥；猪排骨洗净，斩成小段，连同田螺一齐放进沸水中稍焯，捞出冲洗净血沫；铁棍山药、胡萝卜分别削皮、洗净，滚刀切厚块；玉米去除包衣及须，洗净，横切为6段；红枣劈开，去核；生姜洗净，切片。然后，把所有备好的食材一齐置于砂锅内，加入清水2500毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，精盐调味，即可。

本馔食材中，山药性味甘平，善于补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；胡萝卜（又名金笋）性味甘辛平，长于健脾和中、养肝明目、化痰止咳；玉米性味甘平，功善调中开胃、利湿；搭配性味甘咸寒，功擅清热、利水、止渴、解毒的田螺，以及性味甘咸微寒，善能益肾滋阴、益气养血、生津润燥的猪排骨，佐姜、枣以调和脾胃。诸物合烹，汤性清凉，清补兼备，既可清热利水、开胃止渴、化痰止咳，又可补脾益肺、益气养血、益肾滋阴、生津润燥。适宜于秋燥时节一般人群服食（脾胃虚寒者慎服）。

小贴士：秋季究竟应该如何护肤？

1.清洁皮肤：可选择有清洁力但温和不刺激的氨基酸类洁面乳；洗脸用温水或冷水；洗澡水温适宜控制在37℃左右，洗澡时间15分钟内，可选择具有保湿性的沐浴露，洗澡后涂抹润肤露，如凡士林、维生素E乳等。

2.注重保湿：入秋后，皮肤补水保湿尤为重要，建议选用保湿润肤类的护肤品，如玻尿酸、鱼肝油、尿素霜等。敏感肌可选用安全性较高的医用护肤品。

3.注意防晒：秋天紫外线依然较强，可选择防晒指数SPF25左右的防晒霜。（人民健康网综合自北京青年报、人民政协报、广州日报、羊城晚报）