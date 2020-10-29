郑之彦，男，中专，群众， 1959 年 10 月

工作单位：郑之彦诊所，从事医生工作32 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事医疗行业以来，学习多种治疗技术，参加培训学习新的理念，坚持以病人为中心，以满足病人为标准，为基层老百姓服务。多次获得荣誉证书。

抗疫期间，村口值班轮守，捐献抗击疫情物资，口罩，免洗消毒液，有一种奉献叫做坚守，有一种行为，叫做忠诚。