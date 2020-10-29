河北省邢台市：赵自强

赵自强，男，汉族，大专，群众，1979年4月

工作单位：邢台市桥东区南陈村卫生室，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

赵自强，男，1979年4月出生于河北省邢台市南陈村、汉族、中专文化、中西医执业医师。

我是一名普通的乡村医生，选择这个职业初衷取决于曾是赤脚医生的父亲。我的父亲在村里一直担任赤脚医生一直为乡村百姓默默奉献着，风里来雨里去一辈子。年幼时并不明白父亲为什么选择赤脚医生这个行业，直到2003年才明白这种工作的意义和奉献的价值。2003年正值非典肆虐流行，随赤脚医生的父亲投身到抗击“非典”第一线上，他身先士卒，不怕危险，一往直前的为乡亲排查疾病，治病救人，从这次事件中我更加意识到医生德光荣使命，从父亲的眼中看到了生命的意义，做一个自己喜欢，对大家有意义的事才是人生最大的幸福。父亲说：医生要把解除病人的疼痛作为最大的乐趣和安慰！父亲的话一直铭记在心中，从繁华的城市中回到老家，开始新的行医之路。从年迈的父亲手里接下乡村医生这份神圣的工作，暗下决心一定好好为村民服务，决不能给父亲丢脸，坚决带着对生命的敬仰去工作。我在从事乡村医生工作17年来，在卫健局以及镇卫生院领导下，认真开展各项医疗工作，认真执行上级领导布置的各项公共卫生工作和任务，全面履行乡村医生德职责。

敬畏生命，是医生的第一品格，救死扶伤是医生的职责所在，也是社会文明的组成。医疗工作的进步在社会发展中具有不可替代的作用。为此，抱着为患者负责的态度，积极做好各项工作，热情接待每一位患者，坚持把身心献给社会，把爱心捧给患者，定期为村民宣传讲解公共卫生知识以及疫病预防知识。在防控非典、手足口病、H1N1流感等突发公共卫生事件，作为一名乡村医生的我尽职尽责，冲锋在前，在村民饮水安全，学校卫生消毒等工作中始终坚持在一线，亲力亲为做好基本的防控工作。早出晚归为居民建立健康档案2652份，尤其为本村65岁以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者建立了健康档案，并纳入慢性病管理，提供每三个月的随访服务，为了关心老年人健康，每年配合镇卫生院为65岁以上老年人进行免费体检，并及时把体检信息录入健康档案中，受到了村民的一致好评。虽然有的时候会感觉到很累，但看到乡亲们健康幸福的笑容，他顿时又有了新的动力。虽然每天早出晚归，但能换来乡亲们的信任、那一刻感觉到活的很充实，同时在工作中也明白了病人的信任对医生是多大的鼓励，感到很欣慰。

我一有机会就参加学习培训、全息针灸、艾灸、推拿、雾化、直肠给药等技术，既减少抗生素，激素滥用，又不断吸取新的医疗知识，使自己的业务水平也渐渐的有所进步，掌握了中医技能用于农村常见病.多发病的诊断和治疗。从而开阔了视野，扩大了知识面，我竭尽全力地给村民免费治疗，使村民们恢复健康。本村村民赵氏老太太，平时独居，不定时性腹痛伴气喘，市里各级医院检查都没有找到病因，始终没有找到好的治疗方法，我利用外出学习机会，多方请教，利用中医适宜技术进行免费治疗，而且利用出诊间隙转到老太太家里唠会家常，不但在药物上给予治疗，而且在精神上也给予了莫大的安慰。使老人的症状慢慢有所改善。我深刻的感受到作为一名普通的乡村医生更要刻苦学习，不断涉取新的营养，增进自己业务水平的进步，才能取得全村2600多人对他的信任，才能成为全村乡亲们真正的健康守护神。

以上是我列举的从事农村医疗工作10余年来所做的一些微不足道的小事，离党和群众的要求还相差甚远。在这里我还是要感谢党的培养，各级政府和上级各有关部门对我工作中的大力支持。扎根基层医疗工作，能为父老乡亲服务，发挥自己的微薄之力，用我的真心付出，善德善行，诠释了乡村医生的基本道德，在以后的日子里，只要党和村民需要我，我一定会鞠躬尽瘁，奉献社会。