河北省邢台市：赵彦雷

赵彦雷，男，汉，大专，群众，1969年5月

工作单位：任县天口镇卫生院（分院），从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

赵彦雷，男，汉，1969年5月，本科学历。1990年至1994就读于河南中医学院

工作单位：邢台地区任县天口镇甄庄卫生院，从事医生工作24年

1994年至今就职于天口镇甄庄卫生院工作，1998年至今一直担任院长职务。

赵彦雷，男1969年5月出生于河北省邢台市任县天口镇西甄庄村人，大学本科，副主任医师。

他出生于中医世家，自幼在祖父及父亲的影响下就下定决心做一名好医生，最终于1993年毕业于河南中医学院，放弃城中好工作的机会，扎根于农村在甄庄卫生院担任院长。二十多年如一日走村串户默默奉献，及时解除患者病痛被当地群众誉为健康的“保护神”。在平凡的岗位上做出不平凡的业绩，连续多年受到当地卫生局嘉奖。

在基层，谁家的人有什么病，谁家的孩子什么时候该接种哪种疫苗，他的心里都有一本帐。近20多年来他足迹遍及甄庄乡11个自然村的每个角落，他经常出诊服务，但从未收过出诊费不论春夏秋冬、白天黑夜村民随叫随到，任劳任怨从无任何怨言。

为了更好的服务群众，他刻苦钻研精益求精攻克难关，多次外出求学，去大医院进修。于2011年取得中医全科医师证，2012年取得中西医副主任医师职称。他深知基层行医必须医疗技术要全面，在看病的同时，不断提高自己的医疗水平，观察疾病的走向，业务水平和诊疗能力得到了群众的认可和满意，成为当地群众信得过的好医生。

他发现现在的疼痛病较多，为了解决这种情况，引进透药技术成立了疼痛专科，更好的解决了群众“看病难、看病贵”的问题。

2013年的冬季的晚上，本村尹**身患肺心病突然加重，他儿子在外地工作给我打了个电话，赵医生马上起床前去患者家中发现病情十分严重，边抢救边打120急救，可120来了以后却说“别拉了，没有希望了”就走了。赵医生没有放弃，继续想法治疗，经过三天三夜的不懈努力，终于使病人脱离了危险。后又用中药调理，病人逐渐好转，他儿子回来后特别感激。

2020年春节，正是过年的时候，新冠病毒突发，疫情肆虐全国，作为医护人员的赵院长不得不放弃休息，放弃与家人团聚的机会，冒着生命危险，选择战斗在一线，他带着他的团队一行五人，一直在任县隔离点儿守护着被隔离的外地返乡人员。这一守就是24天，在这个医疗防护物资匮乏的小县城，本都是一次性的防护用具，可他们却要反复使用。就连环卫工人穿的水鞋也成了他们的防护靴。直到现在小编问起赵院长：赵院长您当时在哪么危险的环境且得不到很好的防护的情况下是什么支撑您能一直坚守在抗疫一线24天的，您能给我们聊聊吗？他的回答很简单，他说：这不奇怪，换成你是医务工作人员你也会这么做，非要说有什么支撑的话，我想说：是使命、是职业道德。

以他崇高的医德，良好的医术，踏实的作风在乡村医疗事业中做出了扎实的成绩。他赢得了当地群众的一致好评及组织的信任，解群众之疾苦，保百姓之安康，为和谐社会添砖加瓦，无私奉献青春热血！