赵书敏，女，汉，大专，群众，1973年6月

工作单位：乔建英内科诊所，从事医生工作20年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

赵书敏，女，汉族，毕业于邢台医学高等专科学校。祖辈行医，从小耳濡目染，赵书敏深深的爱上了医生这个职业。儿时的他就决定追寻父亲的脚步，做一名白衣使者。

高中毕业，赵书敏毅然决然的踏上了学医之路。用他自己的话说：“别人都说学医苦学医累，我却乐在其中”。毕业之后跟随父亲的脚步扎根农村，成为了一名真正的“乡村医生”。

为了提高自己的医术，2003年到2004年自费到邢台人民医院进修。

人品好，脾气好，十里八乡的老百姓有啥大事小情都过来找他。他的工作时间完全按照百姓的需求。20年来都是早上6点就开门，晚上11点下班，每天工作13个小时。他却从来没有一句怨言。

正因为他的坚守，一方百姓才能够健康平安。宁可架上药生尘，但愿世上无病人。始终是他的座右铭。他常说：“看见患者病情减轻、康复是我最大的快乐”。在20年的从医生涯中，不断的学习新技术，争取通过自己的医术让每一位患者早日康复，争取在平凡的岗位上做不一样的自己