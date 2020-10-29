河北省：赵书敏
赵书敏，女，汉，大专，群众，1973年6月
工作单位：乔建英内科诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
赵书敏，女，汉族，毕业于邢台医学高等专科学校。祖辈行医，从小耳濡目染，赵书敏深深的爱上了医生这个职业。儿时的他就决定追寻父亲的脚步，做一名白衣使者。
高中毕业，赵书敏毅然决然的踏上了学医之路。用他自己的话说：“别人都说学医苦学医累，我却乐在其中”。毕业之后跟随父亲的脚步扎根农村，成为了一名真正的“乡村医生”。
为了提高自己的医术，2003年到2004年自费到邢台人民医院进修。
人品好，脾气好，十里八乡的老百姓有啥大事小情都过来找他。他的工作时间完全按照百姓的需求。20年来都是早上6点就开门，晚上11点下班，每天工作13个小时。他却从来没有一句怨言。
正因为他的坚守，一方百姓才能够健康平安。宁可架上药生尘，但愿世上无病人。始终是他的座右铭。他常说：“看见患者病情减轻、康复是我最大的快乐”。在20年的从医生涯中，不断的学习新技术，争取通过自己的医术让每一位患者早日康复，争取在平凡的岗位上做不一样的自己
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn