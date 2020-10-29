河北省邢台市：赵华
赵华，女，汉，大专，群众，1971年10月
工作单位：邢台桥西王东恩内科诊所，从事医生工作18年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
赵华，女，毕业于河北医科大学。我作为一名基层医务人员，在日常接触患者时，深刻地认识到在当今社会竞争中，知识更新的必要性，不断只有抓紧一切可以利用的时间努力学习，吸收前沿知识，陆续开展灌肠，中贴敷等医疗模式。并在业余时间考取了营养师证书。从业18年，以饱满的工作热情，谦虚的工作态度，温暖人心的言语，面诊患者数十万人，迎来了病人以及家属的赞誉。在冬季流感病毒，支气管肺炎猖狂之时，每天工作11个小时，耐心问诊，虽然身心疲惫，仍咬牙坚持。新冠肺炎疫情期间，遵从要求自觉在家隔离的同时，在网上开展免费网络诊疗活动。疫情无情人有情，在物资缺乏的情况下，向红十字协会捐赠碘伏，酒精，气血康等其他医疗物资两万余元，协心抗疫，共克时艰。
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