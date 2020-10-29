张永婧，女，汉，大专，群众，1988年10月

工作单位：高官庄镇老小庄村卫生室，从事医生工作3年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

张永婧，女，现任职于老小庄村卫生室的主治大夫，任职3年中，不说为老百姓创造了多大福利，带去了多少健康，但也算得上兢兢业业为人民服务了。记得有一次，夜里四点多，电话响起来了，迷迷糊糊的接通，原来是村里的李大哥家孩子发高烧了，烧的抽搐，家里人都吓坏了。着急怕出事这就打来了电话，我顿时困意全无，安抚好病人家属的情绪，穿好衣服准备了需要的药品等东西就赶了过去。先给孩子试了体温，39度多，马上给他冲了退烧药为了下去，然后嘱咐家长烧了开水，用毛巾擦拭身体给孩子辅助物理降温，让他快点退热。就这样，折腾了半天，又是听诊，又是测体温，又是擦身体。等孩子退了热，已经天发亮了。简单收拾一下东西，好好嘱咐了嘱咐，让他们天亮来查个血常规，给孩子具体检查后再开药治疗，然后我就回家了。这样的事一年当中不知道会发生多少次，但我无怨无悔，感觉这是我存在的价值和意义。

2020年春节期间，在新型冠状病毒肺炎疫情之下，我国广大基层医疗工作者奋战在一线，我也成为了其中一员。病情在全国各地迅速蔓延，使人们陷入恐慌。我们和村干部一道开展入户排查里有疫情，哪里就有白大褂。在村口开展外出返乡人员排查，卡点体温测量和消毒，应对日常诊疗和发热病人的初步筛查，可疑病例及时发现上报隔离。好在，疫情马上就要过去了，心里的一块石头落了地。