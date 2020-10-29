河北省沧州市：张莹
张莹，女，汉族，本科，群众，1985年5月
工作单位：沧州运河水月寺北门社区卫生服务站，从事医生工作11年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2003年9月-2008年7月就读于河北医科大学临床学院
在校期间荣获“先进个人”“优秀学生干部”称号
2006年获得学校一等奖学金荣誉
2008年9月在沧州市中心医院神经内科进修一年
2009年10月自主开办社区卫生服务站，兢兢业业，任劳任怨，2015年聘为主治医师，并积极参加各地学习与培训，逐步提高医学技能，运用中西医结合的治疗方法治愈了很多疑难杂症，现门诊量每日高达100余人，并获得多块牌匾和锦旗。
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