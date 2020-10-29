河北省张家口市：张明亮

张明亮，男，汉，高中，党员，1962年11月

工作单位：张家口市宣化区李家堡乡小白阳村卫生室，从事医生工作38年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

张明亮，男，生于1962年11月2日，籍贯河北省宣化区，学历高中，乡村医生。工作单位：张家口市宣化区李家堡乡小白阳村。3岁生病打针打坏了右腿，一直爬着行动到8岁上小学，完成了自己的小学毕业他心里有个梦想就想当一名医生救死扶伤因为村子里就没有正经学了医的医生。1981年至1983年和外祖父学习中医背中医汤头，因外祖父病逝，1984年把自己养的小羊羔卖掉拄着拐杖坐夏令时火车去张家口中医院学中医，1986年经过两年努力学习随后毕业回村开了诊所并加入中国共产党成为一名优秀党员。

2002年10月至2002年12月到北京特色专科病名医名方研究推广中心特色专科专病研究学会学习。

我在村里担任卫生室，除了日常的给患者看病还要干公共卫生工作为村民建立健康档案，给有慢病的患者进行每三月随访工作，18年又干上了健康扶贫工作。健康扶贫每一个要家访一次为他们家庭医生签约履约服务虽然工作很忙我也要抽出时间去学习，买一些常见病的书籍，订的医学杂志。虽然我是个残疾人走路慢人一步但是在学习上我一定不能落后我要跟上时代的步伐。为了行动不便上年纪的患者我买了三轮摩托车作为代步工具，不管夏日炎热冬天寒冷夜晚随叫随到，在村里或是邻村村民都对我很好。在这个道路上我是不会放弃的为他们解除病痛我心里无比喜悦。