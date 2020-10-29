河北省廊坊市：张景强
张景强，男，汉族，中专，群众，1954年4月
工作单位：廊坊市大城县南赵扶镇堤北村张景强卫生室，从事医生工作47年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1973年中专毕业后到村保健站工作，1974年在南赵扶卫生院学习，1976年在大城县医院进修学习，1979年在大城县第二医院系统学习内科，外科，妇科，儿科。本人在村卫生室工作期间，严格要求自己，刻苦钻研，注意各方面知识的扩展，对待患者能文明礼貌的服务，态度和蔼，急病人之所急，想病人之所想，在2020年抗击新冠肺炎疫情中，坚持在工作岗位，在患者不能出门的时候，积极建立患者群，为患者解决疑难，坚决做到把患者放到第一位，在群内解决患者所提出的问题，积极在群里分享小知识，为大家普及防护知识，有任何发热有风险的患者积极登记上报，坚决贯彻上级决策部署，认真落实防控措施。积极有序参与疫情防控工作，成为联防联控，群防群治的重要力量。
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