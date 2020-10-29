河北省廊坊市：姚阳
姚阳，男，汉，大专，群众，1988年11月
工作单位：广阳区九州镇王玛村卫生室，从事医生工作10年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
于2010年7月在廊坊市中医院实习结束，2010年10月至2012年4月在廊坊市管道局医院进修学习结束后在乡镇卫生院工作。于2017年11月回到村卫生室工作。
在新冠肺炎疫情蔓延时，接到上级指示，积极参加各种需要防范的岗位，不分日夜坚守在检测点，为了村里群众增强防范意识，积极串户到每家每户，宣教自身防护的重要性，每日做好消毒，尽量不要外出，如遇到必须外出，到上级备案
去处，佩戴口罩。坚持每日测量体温。在工作中我时刻坚持高标准、严要求努力做好本职工作，不求回报，为抗击疫情胜利继续奉献自己的力量。没想过害怕，唯一担心的就是遗漏疑似病例，给国家和人民健康带来损害。为此勤勤恳恳、兢兢业业，不敢有一丝一毫地松懈。还要对患者进行心理安慰，与患者及家属沟通，减轻他们的心理负担。此时此刻，在她的心中，个人的安危已不再重要，人民的生命安全高于一切。
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